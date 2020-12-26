Об этом сообщает агентство Reuters.
Запрет вводится из-за опасений распространения нового штамма коронавируса COVID-19, который ранее обнаружили в Великобритании.
Запрет вступит в силу с 28 декабря и продлится до конца января 2021 года.
Гражданам Японии, а также иностранцам, которые имеют вид на жительство в этой стране, въезд будет разрешен. Однако они должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до отъезда в Японию.
Кроме того, по прибытии им придется находиться на карантине в течение двух недель.
В пятницу, 25 декабря, власти Японии сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса у путешественников, прибывших из Великобритании. Новый штамм считается более заразным.
Кроме того, новый вариант COVID-19 обнаружили у мужчины, который посетил Британию, а также у одного из членов его семьи.
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Новый штамм усиливает опасения по поводу роста заболеваемости в стране. Так, в субботу в Токио сообщили о рекордном показателе суточной заболеваемости коронавирусом: 949 случаев.
Это вызывает беспокойство, поскольку во время новогодних праздников многие жители Токио едут в провинции, чтобы посетить родственников и храмы.
На днях премьер-министр Японии Есихидэ Суга призвал жителей страны оставаться на праздники дома и избегать социальных контактов.
В настоящее время в Японии насчитывается более 218 тысяч случаев заражения COVID-19 и свыше 3 тысяч смертей.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Новый штамм коронавируса COVID-19 вызвал неистовую панику среди жителей самой Великобритании. Люди массово бросились в продуктовые магазины и опустошили полки.
- Министерство охраны здоровья Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Великобританию и ряд других стран, где обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19.
- Правительство Украины пока не планирует вводить запрет на въезд в нашу страну из Великобритании из-за нового штамма COVID-19. Но для путешественников будут действовать ряд ограничений.
- После быстрого распространения нового штамма COVID-19 в Великобритании, Европейская комиссия решила ограничить въезд граждан из этой страны.