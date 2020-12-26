Власти Японии объявили о временном запрете на въезд в страну для иностранцев, которые не являются ее жителями.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Запрет вводится из-за опасений распространения нового штамма коронавируса COVID-19, который ранее обнаружили в Великобритании.

Запрет вступит в силу с 28 декабря и продлится до конца января 2021 года.

Гражданам Японии, а также иностранцам, которые имеют вид на жительство в этой стране, въезд будет разрешен. Однако они должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до отъезда в Японию.

Кроме того, по прибытии им придется находиться на карантине в течение двух недель.

В пятницу, 25 декабря, власти Японии сообщили о выявлении первых случаев нового штамма коронавируса у путешественников, прибывших из Великобритании. Новый штамм считается более заразным.

Кроме того, новый вариант COVID-19 обнаружили у мужчины, который посетил Британию, а также у одного из членов его семьи.

Новый штамм усиливает опасения по поводу роста заболеваемости в стране. Так, в субботу в Токио сообщили о рекордном показателе суточной заболеваемости коронавирусом: 949 случаев.

Это вызывает беспокойство, поскольку во время новогодних праздников многие жители Токио едут в провинции, чтобы посетить родственников и храмы.

На днях премьер-министр Японии Есихидэ Суга призвал жителей страны оставаться на праздники дома и избегать социальных контактов.

В настоящее время в Японии насчитывается более 218 тысяч случаев заражения COVID-19 и свыше 3 тысяч смертей.