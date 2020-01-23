Об этом рассказал в интервью “Цензор.НЕТ” бывший узник боевиков “ЛНР” Денис Секацкий.

“22 июля прошлого года нас всех вывезли в лагерь, где содержались пожизненно заключенные – то есть, по уровню мы были как они. Вывезли туда и солдат. Ранее судимых среди нас не было вообще, поэтому даже по законам “ЛНР” они не имели права нас закрывать в таких местах. Это был особый режим с камерным содержанием”, – поделился он.

По его словам, за этот время “Красный крест” к ним не приезжал.

“Бывало ОБСЕ, один раз приехал Фишер. Я пытался задавать им вопросы при Копцевой (Ольга Копцева – руководитель рабочей группы по вопросам обмена военнопленных в “ЛНР”, – ред.) – потому что я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп – за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, чтобы внесли меня в списки на обмен со стороны “ЛНР”. Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката … я не один такой был. Возможно, я единственный, кто говорит об этом, но больше половины из нас заплатили за то, чтобы уехать. Самый тяжелый из наших до сих пор лежит в Феофании, у него операция за операцией проходит. Он за свою свободу заплатил почти 80 тыс. долларов. А если бы этих денег не было? .. Его бы просто не отдали. Или убили бы там. Однако он был коммерсантом, как и я, у нас было что брать – хоть и сняли с нас все полностью. Но я знаю ребят, родители которых не знали, где взять 5 тыс. долларов, или даже тысячу долларов”, – говорит он.

Военным, по его мнению, повезло больше.

“Военных это якобы не касалось. Им повезло – по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях – и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично “пропавшим без вести” был 5 месяцев. Когда нас только поменяли здесь, я подходил к Сергею Сивохо. Говорю: “я заплатил за свою свободу 32 тыс. долларов – кроме того, что у меня забрали при задержании. Кто за это будет отвечать? Кого спрашивать? Ведь там занимались вымогательством, по сути … У кого есть деньги, тех меняют. А у кого нет – значит, останутся там?” Мы очень благодарны президенту за то, что нас обменяли, мы очень устали, надежды уже не было никакой. Но наших там еще очень много!” – объясняет Секацкий.

Кроме того, бывший пленный рассказал, что много было тех, кто в плену превратился в “овоща”. Тем более, что есть и такие, кто до сих пор не внесен в списки обмена.

“Я видел много людей, которые были нормальными, а после 4-5 месяцев за решеткой превращались в овощи. Такой человек не говорит, не смотрит телевизор, практически не ест. И уже ни во что не верит. Из тех, кого я знаю, таких в Луганске на данный момент осталось двое (но у меня была ограниченная возможность общаться с другими заключенными из-за моей статьи). Одного из них и в списках не было. Тех, кого мы знали, с кем пересекались в местах лишения свободы и во время судов – мы всех уже в списки внесли. Чтобы все знали о том, кто эти люди. Кстати, у нас есть легендарная группировка “Тени”, которые работали по Луганску, о них слышали все. Но из них обменяли пока только 4 из 16 …” – резюмировал он.

Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.

Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.