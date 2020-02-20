Народные депутаты от "Слуги народа" обратятся к генпрокурору и Государственному бюро расследований с требованием расследовать действия руководителей Тернополя и области по недопущению в регион эвакуированных из Китая граждан.

Об этом на брифинге в кулуарах Верховной Рады заявил нардеп от “СН” Александр Качура, информирует корреспондент #Букв.

“Мной совместно с коллегами было подготовлено заявление о совершении преступления – относительно недопустимых действий и превышения власти. Это заявление на первого замглавы Тернопольского облсовета Василия Деревляного, который направил представление к главе облсовета и фактически дал незаконное указание аэропорту, чтобы самолет не допускали на его территорию. Это Сергей Надал, представитель “Свободы”, городской председатель, который также выступил в поддержку того, чтобы не допускали самолет“, – подчеркнул Качура.

“Это точно не государственная позиция. Один представляет “Батькивщину”, другой “Свободу”. Это вроде как националисты. Но по своей сути эти люди точно выступают не за Родину… Мы обращаемся к генеральному прокурору, ГБР, главе МВД Арсену Авакову, чтобы они дали правовую оценку действиям этих чиновников”, – добавил нардеп.

Качура рассказал, что на территории Тернопольской области есть санаторий “Медоборы”, который рассматривался как один из вариантов для размещения эвакуированных граждан.

“Там есть санаторий “Медоборы”, который рассматривался как один из пяти вариантов размещения наших граждан. Но хотя не было решения туда лететь, они дали незаконное указание”, – заявил депутат.

По словам Качуры, есть информация, что Полтавский областной совет может принять решение об ограничении пребывания эвакуированных на территории области.

Он предупредил, что такие действия являются незаконными, и призвал депутатов “не вестись на манипуляции”.

В то же время Качура не стал давать оценку действиям нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского, который обещал не допустить эвакуированных в Обуховский район Киевской области.