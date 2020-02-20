Об этом на брифинге в кулуарах Верховной Рады заявил нардеп от “СН” Александр Качура, информирует корреспондент #Букв.
“Мной совместно с коллегами было подготовлено заявление о совершении преступления – относительно недопустимых действий и превышения власти. Это заявление на первого замглавы Тернопольского облсовета Василия Деревляного, который направил представление к главе облсовета и фактически дал незаконное указание аэропорту, чтобы самолет не допускали на его территорию. Это Сергей Надал, представитель “Свободы”, городской председатель, который также выступил в поддержку того, чтобы не допускали самолет“, – подчеркнул Качура.
“Это точно не государственная позиция. Один представляет “Батькивщину”, другой “Свободу”. Это вроде как националисты. Но по своей сути эти люди точно выступают не за Родину… Мы обращаемся к генеральному прокурору, ГБР, главе МВД Арсену Авакову, чтобы они дали правовую оценку действиям этих чиновников”, – добавил нардеп.
Качура рассказал, что на территории Тернопольской области есть санаторий “Медоборы”, который рассматривался как один из вариантов для размещения эвакуированных граждан.
“Там есть санаторий “Медоборы”, который рассматривался как один из пяти вариантов размещения наших граждан. Но хотя не было решения туда лететь, они дали незаконное указание”, – заявил депутат.
По словам Качуры, есть информация, что Полтавский областной совет может принять решение об ограничении пребывания эвакуированных на территории области.
Он предупредил, что такие действия являются незаконными, и призвал депутатов “не вестись на манипуляции”.
В то же время Качура не стал давать оценку действиям нардепа от “Слуги народа” Александра Дубинского, который обещал не допустить эвакуированных в Обуховский район Киевской области.
- Накануне депутаты Тернопольского облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием не размещать в регионе украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из-за коронавируса из китайского Уханя.
- Сегодня самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.