Депутаты Тернопольского облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием не размещать в регионе украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из-за коронавируса из китайского Уханя.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Ранее сообщалось, что во Львовской и Тернопольской областях протестуют против приема эвакуированных из Китая.

Первый заместитель главы областного совета, экс-нардеп от “Батькивщины” Василий Деревляный заявил, что решение нынешней власти поселить эвакуированных в густо населенных районах является геноцидом украинского народа.

Он отметил “нарушения законодательства и дезинформацию общества при принятии решений относительно намерений Правительства Украины разместить на территории Тернопольской области около 100 человек, эвакуированных из Китая.

Также замглавы облсовета указал на “абсолютную неподготовленность санатория “Медоборы” в селе Конопкивка Теребовлянского района к принятию эвакуированных из Китая.

Глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель возразил, что решение о размещении людей в Тернопольской области согласовано.

Присутствующие в зале представители Микулинецкой ОТГ выразили сомнения в правдивости сказанного.

Начальник управления здравоохранения ОГА Владимир Богайчук акцентировал на невозможности принять в области борт из Китая. Он подчеркнул, что область нуждается в средствах на создание условий для предоставления медицинских услуг инфицированным больным.

По словам руководителя областного лабораторного центра Минздрава Оксаны Чайчук, область полностью не готова для принятия эвакуированных из Китая. Однако, подчеркнула она, необходимо сделать все, чтобы подготовиться для оказания таких медицинских услуг.

Перед депутатами выступил представитель Минздрава Украины. Он назвал целью пребывания в области делегации министерства “определение условий для принятия эвакуированных”.

Руководитель санатория “Медоборы” Василий Мартынюк подчеркнул, что без согласия громады возглавляемое им заведение не будет принимать эвакуированных из Китая.

Депутаты Тернопольского облсовета единогласно поддержали заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая.

“Мы, депутаты Тернопольского областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять неотложные меры реагирования”, – говорится в принятом на сессии документе.

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp с украинцами вылетел из китайского города Ухань, ставшего очагом эпидемии коронавируса COVID-19. На борт самолета сели 73 пассажира, четырем отказали в эвакуации.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

По состоянию на 18 февраля вследствие заражения коронавирусом Covid-19 из Китая, за сутки умерли 98 человек во всем мире. Число заболевших коронавирусом в мире возросло до 73 тысяч человек.