Кабинет министров обязал Госаудитслужбу проверить, куда расходуются средства COVID-фонда, созданного в составе Государственного бюджета Украины.

Об этом сообщается на сайте правительства.

В понедельник, 14 сентября, на внеочередном заседании правительство приняло решение провести мероприятия государственного контроля использования средств Фонда борьбы с коронавирусом, который был создан в составе Государственного бюджета Украины.

Так Кабинет Министров обязал Госаудитслужбу обеспечить проведение проверки, а распорядителей и получателей средств — обеспечить допуск аудиторов и предоставить все необходимые документы.

В правительстве отметили, что прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Напомним, 8 сентября партия “Европейская Солидарность” выступила с требованием к правительству прекратить использование не по назначению средств Фонда борьбы с COVID-19 и провести расследование.

Ранее аналогичное требование выдвигал лидер партии Петр Порошенко.