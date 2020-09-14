Об этом сообщается на сайте правительства.
В понедельник, 14 сентября, на внеочередном заседании правительство приняло решение провести мероприятия государственного контроля использования средств Фонда борьбы с коронавирусом, который был создан в составе Государственного бюджета Украины.
Так Кабинет Министров обязал Госаудитслужбу обеспечить проведение проверки, а распорядителей и получателей средств — обеспечить допуск аудиторов и предоставить все необходимые документы.
В правительстве отметили, что прозрачность и эффективность использования средств Фонда является одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом.
Напомним, 8 сентября партия “Европейская Солидарность” выступила с требованием к правительству прекратить использование не по назначению средств Фонда борьбы с COVID-19 и провести расследование.
Ранее аналогичное требование выдвигал лидер партии Петр Порошенко.
- #Буквы рассказывали, что 64,7 миллиарда COVID-фонда были распределены между различными ведомствами. При этом половина фонда досталась структурам “Укравтодора”.
- Из всех средств, которые уже были выделены из фонда COVID-19, только 15% пошли напрямую в медицинскую отрасль.
- Минэнерго просит выделить из “коронавирусного” фонда 140 млн грн на развитие шахты.
- И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что рассчитывает на выделение 3 млрд гривен на закупку средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты для учебных заведений из Фонда борьбы с коронавируса. В прошлый раз МОН отказали в выделении средств.