Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании выделил по 200 тысяч гривен семьям 11 украинцев, погибших в результате крушения самолета Boeing 737 в Иране.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, денежные средства будут выплачены в течение недели.

“Государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат”, – отметил Гончарук.

Он уточнил, что для каждой семьи также предусмотрены страховые выплаты в размере 250 тысяч СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $ 345 тысяч.

“Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции”, – подчеркнул Гончарук.