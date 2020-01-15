Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, денежные средства будут выплачены в течение недели.
“Государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат”, – отметил Гончарук.
Он уточнил, что для каждой семьи также предусмотрены страховые выплаты в размере 250 тысяч СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $ 345 тысяч.
“Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции”, – подчеркнул Гончарук.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
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- В Иране арестовали нескольких людей, причастных к крушению украинского самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ под Тегераном.