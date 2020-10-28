Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Как сообщалось ранее, в апреле Кабинет Министров ограничил выплаты топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий до 47 тысяч гривен в месяц до конца карантина.
В среду, 28 октября, правительство решило сократить срок действия указанных ограничений, сняв их уже в текущем месяце.
“Установить, что в октябре 2020 и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов”, — говорится в постановлении Кабмина.
- Напомним, в конце августа Конституционный Суд Украины принял решение касательно конституционности установленных на период действия карантина ограничений прав и свобод граждан. Среди прочего, суд признал, что ограничение заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.
- 16 сентября Кабинет Министров на заседании снял карантинное ограничение зарплат в 47 тысяч гривен для членов правления и наблюдательных советов “Ощадбанка”, “ПриватБанка” и “Укрэксимбанка”.
- 23 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет Министров Украины сохранил ограничение заработных плат для членов Правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда.
- 3 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который, среди прочего, позволит Правительству снять ограничения на зарплаты в госкомпаниях.