Правительство отменило ограничения заработных плат топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий, которое было введено на время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщалось ранее, в апреле Кабинет Министров ограничил выплаты топ-менеджерам государственных компаний и членам наблюдательных советов предприятий до 47 тысяч гривен в месяц до конца карантина.

В среду, 28 октября, правительство решило сократить срок действия указанных ограничений, сняв их уже в текущем месяце.

“Установить, что в октябре 2020 и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов”, — говорится в постановлении Кабмина.