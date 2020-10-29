Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов на своей странице в Facebook.

“Только что на внеочередном заседании Правительства с участием Президента Украины Владимира Зеленского, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки!” – написал Немчинов.

Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что последние решения Конституционного суда Украины не угрожают безвизовому режиму Украины с Европейским союзом. Однако в корне изменить ситуацию можно только путем полного завершения судебной реформы.