Перед началом пресс-конференции в Мариинском парке для Президента Владимира Зеленского высушили и нагрели стул феном.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Александр Гончаров.

Как сообщалось ранее, сегодня в Мариинском парке в Киеве прошла пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. За день до мероприятия в парке подстригли газон, а сегодня с самого в столиц утра моросил дождь.

Организаторы не предусмотрели навесы на случай непогоды, в связи намокли и сцена, и стулья, предназначенные для журналистов и Президента.

Перед началом мероприятия группа из 4 человек занесла намокший стул Главы государства в помещение Мариинского дворца и высушила его при помощи фена.

Кроме того, эта же группа людей провела аналогичные действия с еще одном стулом, который, по словам Гончарова, предназначался для пресс-секретаря Президента Юлии Мендель.

Инцидент вызвал возмущение экс-нардепа, лидера “Радикальной партии” Олега Ляшко.

“Куда тратятся деньги налогоплательщиков. На жопогревов!”, — прокомментировал он.

Произошедшее не оставила без внимания и лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко. Она заявила, что “теперь видела все”, а также поинтересовалась, грели ли стулья для Голобородько.

Также журналисту удалось заснять, как к выходу президента готовили сцену. Еще одна группа из 4 человек тщательно протирала как пол сцены, так и стоявший на ней стол.