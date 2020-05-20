Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Александр Гончаров.
Как сообщалось ранее, сегодня в Мариинском парке в Киеве прошла пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. За день до мероприятия в парке подстригли газон, а сегодня с самого в столиц утра моросил дождь.
Организаторы не предусмотрели навесы на случай непогоды, в связи намокли и сцена, и стулья, предназначенные для журналистов и Президента.
Перед началом мероприятия группа из 4 человек занесла намокший стул Главы государства в помещение Мариинского дворца и высушила его при помощи фена.
Кроме того, эта же группа людей провела аналогичные действия с еще одном стулом, который, по словам Гончарова, предназначался для пресс-секретаря Президента Юлии Мендель.
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“Куда тратятся деньги налогоплательщиков. На жопогревов!”, — прокомментировал он.
Произошедшее не оставила без внимания и лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко. Она заявила, что “теперь видела все”, а также поинтересовалась, грели ли стулья для Голобородько.
Также журналисту удалось заснять, как к выходу президента готовили сцену. Еще одна группа из 4 человек тщательно протирала как пол сцены, так и стоявший на ней стол.
- Напомним, журналистов Интернет-издания #Буквы отказались аккредитовать на итоговую пресс-конференцию Президента Украины Владимира Зеленского.
- В Мариинском парке, где проходила итоговая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского, правоохранители несколько раз проверяли корреспондента #Букв, который пытался задать вопросы Главе государства, стоя с плакатами.