Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вынуждена была покинуть свою квартиру в Минске в целях безопасности.

Об этом сообщила агентству “Интерфакс-Запад” ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Она уточнила, что Тихановская находится в окружении членов своего штаба и журналистов.

“После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов”, – отметила Красулина. “Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города”, – добавила она.

Как известно, в субботу, 8 августа, правоохранители задержали руководителя избирательного штаба Тихановской – Марию Мороз. Она была доставлена в РУВД Фрунзенского района Минска, а затем переведена в центр изоляции правонарушителей (ЦИП).

Как рассказали в штабе, Мороз обвиняют “в административном правонарушении”.

Мороз является доверенным лицом Тихановской.

Примерно с 15:00 субботы не выходил на связь еще один представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев (он был вызван “на беседу” в правоохранительные органы).

Также ненадолго задерживали Марию Колесникову – соратницу Светланы Тихановской.

“Задержали при выходе из штаба. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки – заблокировал серебристый микроавтобус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в микроавтобус и уехали”, – рассказали агентству в штабе.

Впоследствии Колесникову отпустили, заявив, что ее с кем-то “перепутали”.

Мария Колесникова является руководителем избирательного штаба экс-главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико, который претендовал на пост президента Беларуси. В настоящее время Бабарико находится в СИЗО КГБ.

После того как Центризбирком Беларуси зарегистрировал кандидатом в президенты Тихановскую, к ней присоединился штаб Бабарико во главе с Колесниковой и штаб экс-претендента в президенты Валерия Цепкало во главе с его супругой Вероникой Цепкало.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.