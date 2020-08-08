Об этом сообщила агентству “Интерфакс-Запад” ее пресс-секретарь Анна Красулина.
Она уточнила, что Тихановская находится в окружении членов своего штаба и журналистов.
“После задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру и сейчас она находится в Минске в окружении членов штаба и журналистов”, – отметила Красулина.
“Ночевать дома Тихановская не будет, чтобы не оставаться одной. Но она не покидает Минск, остается на территории города”, – добавила она.
Как известно, в субботу, 8 августа, правоохранители задержали руководителя избирательного штаба Тихановской – Марию Мороз. Она была доставлена в РУВД Фрунзенского района Минска, а затем переведена в центр изоляции правонарушителей (ЦИП).
Как рассказали в штабе, Мороз обвиняют “в административном правонарушении”.
Мороз является доверенным лицом Тихановской.
Примерно с 15:00 субботы не выходил на связь еще один представитель штаба Тихановской и ее доверенное лицо Олег Моисеев (он был вызван “на беседу” в правоохранительные органы).
Также ненадолго задерживали Марию Колесникову – соратницу Светланы Тихановской.
“Задержали при выходе из штаба. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки – заблокировал серебристый микроавтобус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в микроавтобус и уехали”, – рассказали агентству в штабе.
Впоследствии Колесникову отпустили, заявив, что ее с кем-то “перепутали”.
Мария Колесникова является руководителем избирательного штаба экс-главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико, который претендовал на пост президента Беларуси. В настоящее время Бабарико находится в СИЗО КГБ.
После того как Центризбирком Беларуси зарегистрировал кандидатом в президенты Тихановскую, к ней присоединился штаб Бабарико во главе с Колесниковой и штаб экс-претендента в президенты Валерия Цепкало во главе с его супругой Вероникой Цепкало.
Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.
- 14 мая действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах. Он баллотируется в шестой раз.
- Белорусский блогер Сергей Тихановський, который планировал вступить в президентскую гонку, был задержан. Он не мог предоставить документы для ЦИК лично и ему было отказано в регистрации. Тогда жена блогера Светлана Тихановская подала свою кандидатуру.
- Вечером 14 июля в разных городах Беларуси люди вышли на улицы своих городов, чтобы выразить протест против отказа в регистрации кандидатам на пост президента альтернативных выдвиженцев Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало.
- 4 августа в Беларуси стартовало досрочное голосование на президентских выборах, которое длилось по 8 августа включительно. Досрочно могли проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов – в воскресенье, 9 августа.