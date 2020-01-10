Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина будет требовать финансовую компенсацию, если будет доказано, что самолет МАУ в Иране был сбит.

Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент #Букв.

По словам министра, пока “рано говорить” о вопросах получения Украиной компенсации, но государство будет требовать ее в случае, если факт ракетной атаки на самолет подтвердится.

“Безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации. Но об этом на сегодняшний момент, я хочу уточнить, еще рано говорить”, — сказал он.

Также Пристайко сообщил, что государство готово предоставить финансовую помощь близким жертв авиакатастрофы.

“В любом случае, жертвы. Страховые компании, наши авиалинии, наше государство — мы позаботимся о наших гражданах. Будет помощь предоставлена, в том числе финансовая”, — добавил министр, не уточняя сумму помощи.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.