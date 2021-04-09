Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Как сообщалось ранее, 5 февраля полицейские увезли 28-летнего мужчину из гаражного кооператива, где он находился, в отдел полиции. Там с целью получения признания в совершении преступлений полицейские начали бить гражданина, сломав об него железный стул. Использовали и другие подручные средства, как шланг.
По данному факту сообщили о подозрении в истязании двум участковым инспекторам отдела полиции. В рамках расследования установили причастность еще трех подозреваемых.
Это два работника уголовного розыска, которые способствовали пыткам, помогали скрыть факт избиения человека, а также начальник отдела, который не сообщил о преступлениях подчиненных.
“Одному из оперативных сотрудников отдела полиции сообщили о подозрении в истязании и задержании лица с последующим отказом признать факт задержания (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 УК Украины), другому полицейскому, который непосредственно не участвовал в пытках, однако уничтожал следы его совершения, — по факту сокрытия преступления (ст. 396 УК Украины), и начальнику отдела полиции — по факту задержания лица с последующим отказом признать факт задержания и сокрытия преступления, совершенного его подчиненными (ч. 2 ст. 146-1 и ч. 1 ст. 396 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
- Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 в Кагарлыке Киевской области, полицейские совершили преступление против женщины, которую вызвали в участок свидетелем. Они надевали на нее противогаз, применяли наручники, а также стреляли у нее над головой из табельного оружия. После этого женщина была изнасилована.
- Расследование этого дела (вероятно, на фоне резонанса вокруг него) было завершено довольно быстро: уже в ноябре правоохранители готовились передавать его в суд.
- Этот вопиющий (однако не исключительный случай) помог разгореться дискуссии о необходимости отстранения от должности министра-рекордсмена Арсена Авакова. В городах Украины прошли многочисленные акции протеста, однако Аваков остался в должности.