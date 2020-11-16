Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В уголовном производстве фигурируют пятеро сотрудников Кагарлицкого отделения полиции. Им инкриминируют пытки, насильственное исчезновение и изнасилование (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины).
В ходе расследования майского инцидента, когда сотрудники Кагарлицкого отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в участок свидетелем, а также изнасиловали ее, правоохранители установили еще немало инцидентов пыток и незаконного лишения свободы полицейскими.
В частности, задокументировано, что в январе трое полицейских с целью получения признания вины за совершение краж, избили двух человек, вывезли их в багажнике за черту города, применяли электрический ток, приковали наручниками к батарее в коридоре и удерживали до следующего дня.
Также задокументировано, что в мае полицейские избили мужчину с целью получения признания в преступлениях. Он получил 17 ударов руками и ногами по различным частям тела.
“Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных”, — отметили в Офисе генпрокурора.
После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт в отношении 5 полицейских будет направлен в суд.
- Напомним, 26 мая следователи Государственного бюро расследований объявили подозрение двум бывшим правоохранителям, которых обвиняют в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык (Киевская область).
- В июле еще двум полицейским по факту изнасилования и пыток в отделении полиции Кагарлык было сообщено о подозрении.
- После изнасилования в Кагарлыке и перестрелки в Броварах депутаты “Голоса” решили инициировать отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Но голосов за такое решение не набралось.
- 27 октября суд изменил меру пресечения одному из подозреваемых в деле об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке с содержания под стражей на домашний арест. Сейчас под домашним арестом находятся два фигуранта дела.