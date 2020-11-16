Правоохранители завершили расследование по факту изнасилования и пыток в отделении полиции Кагарлык (Киевская область) и готовятся передать дело в суд.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В уголовном производстве фигурируют пятеро сотрудников Кагарлицкого отделения полиции. Им инкриминируют пытки, насильственное исчезновение и изнасилование (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины).

В ходе расследования майского инцидента, когда сотрудники Кагарлицкого отделения полиции в своем служебном кабинете применили пытки к женщине, которую вызвали в участок свидетелем, а также изнасиловали ее, правоохранители установили еще немало инцидентов пыток и незаконного лишения свободы полицейскими.

В частности, задокументировано, что в январе трое полицейских с целью получения признания вины за совершение краж, избили двух человек, вывезли их в багажнике за черту города, применяли электрический ток, приковали наручниками к батарее в коридоре и удерживали до следующего дня.

Также задокументировано, что в мае полицейские избили мужчину с целью получения признания в преступлениях. Он получил 17 ударов руками и ногами по различным частям тела.

“Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных”, — отметили в Офисе генпрокурора.

После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт в отношении 5 полицейских будет направлен в суд.