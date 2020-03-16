Об этом Паровозник рассказал на брифинге.

Уточняется, что комиссией Киевской городской государственной администрации не было принято решение о закрытии столицы.

“Комиссия о закрытии города на въезд и выезд решения не принимала”, – сказал Паровозник.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса.