Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Паровозник заявил, что столицу пока не будут закрывать на въезд и выезд.

Об этом Паровозник рассказал на брифинге.

Уточняется, что комиссией Киевской городской государственной администрации не было принято решение о закрытии столицы.

“Комиссия о закрытии города на въезд и выезд решения не принимала”, – сказал Паровозник.

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Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса.