Об этом Паровозник рассказал на брифинге.
Уточняется, что комиссией Киевской городской государственной администрации не было принято решение о закрытии столицы.
“Комиссия о закрытии города на въезд и выезд решения не принимала”, – сказал Паровозник.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса.
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