17 апреля столица Украины снова попала на первую строчку в рейтинге самых загрязненных городов мира.

Об этом гласят данные рейтинга компании IQ Air.

По состоянию на 22:15 пятницы, 17 апреля, в Киеве зафиксирован самый грязный в мире воздух.

При этом на втором и третьем месте в мире по загрязненности воздуха находятся два китайских города – Шанхай и Чэнду.

Помимо Киева, в первой десятке рейтинга находятся только города стран Азии.

Уточняется, что рейтинг загрязненности воздуха был составлен компанией IQ Air Киев. В компании ведут постоянный мониторинг качества воздуха.