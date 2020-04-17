Об этом гласят данные рейтинга компании IQ Air.
По состоянию на 22:15 пятницы, 17 апреля, в Киеве зафиксирован самый грязный в мире воздух.
При этом на втором и третьем месте в мире по загрязненности воздуха находятся два китайских города – Шанхай и Чэнду.
Помимо Киева, в первой десятке рейтинга находятся только города стран Азии.
Уточняется, что рейтинг загрязненности воздуха был составлен компанией IQ Air Киев. В компании ведут постоянный мониторинг качества воздуха.
- Напомним, лесной пожар на площади 20 га в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. 13 апреля в Чернобыльской зоне, где продолжалась ликвидация лесного пожара, пошел долгожданный дождь.
- По состоянию на утро 14 апреля в зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.
- К обеду вторника в Чернобыльской зоне отчуждения было обнаружено два новых очага возгорания.
- Утром 15 апреля сообщалось, что пожар в зоне Чернобыля не активен, тлеют пни и древесина.