Распространение нового типа китайского атипичного коронавируса в настоящее время не является пандемией.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“В настоящее время речь не идет о пандемии. У нас – эпидемия с многочисленными очагами (распространения – Ред.)”, – заявила директор департамента пандемических и эндемических заболеваний Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриа.

По ее словам, за пределами Китая в данный момент факты заболевания коронавирусом зафиксированы еще в 23 странах.

Уточняется, что пандемия – это сильная эпидемия, распространившаяся в мировых масштабах. В 2009 году ВОЗ признавала пандемией распространение вируса гриппа H1N1, известного как “свинной грипп”.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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