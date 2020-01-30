Об этом глава организации Тедрос Гебреисус сообщает на своей странице в Twitter.
“ВООЗ тесно сотрудничает со всеми странами, чтобы контролировать вспышку коронавируса. Передача вируса от человека к человеку зафиксирована как минимум в трех странах кроме Китая: Японии, Вьетнаме и Германии. Сотрудничество и обмен информацией на очень высоком уровне”, – пишет он.
При этом глава ВООЗ также поблагодарил министра здравоохранения Германии за решительные действия в борьбе с распространением вируса.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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