Соответствующее сообщение обнародовано на Facebook-странице посольства.
“В связи со стремительным распространением в Китае заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины в КНР настоятельно рекомендует украинским гражданам, которые находятся на территории Китая, уехать из этой страны в случае наличия такой возможности”, – отмечается в сообщении.
В данный момент посольство осуществляет постоянный мониторинг развития эпидемиологической ситуации в Китае и поддерживает контакты с соответствующими органами этой страны.
Также прорабатываются все возможные варианты оказания помощи украинцам, пребывающим в городах провинции Хубэй, в отношении которых применены карантинные ограничения.
“Среди прочего изучается и возможность их эвакуации на случай, если такое решение будет принято руководством нашего государства”, – подчеркнули в посольстве.
В диппредставительстве советуют украинцам следить за оперативной информацией на сайтах посольства Украины в КНР (https://china.mfa.gov.ua/) и МИД Украины (https://mfa.gov.ua/), сообщениями в СМИ и четко следовать рекомендациям местных органов власти.
В случае чрезвычайной ситуации нужно немедленно звонить на “горячую линию” посольства: +86 137 01230647.
Накануне в Министерстве иностранных дел Украины рекомендовали украинцам временно воздержаться от поездок без необходимости в провинцию Хубэй и город Ухань, где сохраняется наибольший риск заражения.
“Просим принять к сведению, что органами власти Китая частично или полностью карантинные мероприятия введены в 16 городах провинции Хубэй (Ухань, Хунган, Сянъян, Ичан, Цзинмэнь, Сяннин, Хуанши, Суйчжоу, Сяньтао, Эчжоу, Цяньцзян, Эньши, Сяогань, Чжицзян, Даньян и Чиби). Кроме того, подтверждены случаи инфицирования этим опасным вирусом на территории практически всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных автономных районов Гонконг и Макао”, – подчеркнули в МИД.
Гражданам Украины, которые запланировали путешествие в Китай или сейчас находятся в этой стране, рекомендуется:
• при планировании путешествия в КНР или внутри страны учитывать риски, связанные с распространением вируса, проявлять повышенную бдительность и уточнять актуальную эпидемическую ситуацию в регионе посещения;
• употреблять только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
• избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;
• не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;
• тщательно мыть руки с применением средств гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед едой; пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;
• при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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