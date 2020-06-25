За прошедшие сутки больше всего людей заболели COVID-19 в Дарницком, Оболонском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 13. В Оболонском и Соломенском – по 12. И в Шевченковском районе – 9 случаев.

“Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 81 человек. На сегодня в столице уже 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

По его словам, среди заболевших 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет, три девочки – от 2 до 14 лет, а также 23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет и четверо мальчиков, от 7 до 17 лет.

Заболели в том числе и трое медиков.

Также выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 1473 жителей Киева.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Стоит отметить, что по данным системы мониторинга распространения коронавируса, в столице за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев коронавирусной инфекции.