Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 13. В Оболонском и Соломенском – по 12. И в Шевченковском районе – 9 случаев.
“Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 81 человек. На сегодня в столице уже 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.
По его словам, среди заболевших 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет, три девочки – от 2 до 14 лет, а также 23 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет и четверо мальчиков, от 7 до 17 лет.
Заболели в том числе и трое медиков.
Также выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 1473 жителей Киева.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Стоит отметить, что по данным системы мониторинга распространения коронавируса, в столице за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев коронавирусной инфекции.
- В Украине за сутки подтвердили 994 новых случая COVID-19, что является самым высоким суточным показателем с начала эпидемии в нашей стране.
- Накануне в Киеве разрешили возобновить работу ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам.
- В киевском ресторане Queen, несмотря на карантин, собираются люди и проходят мероприятия. Также нарушение карантинных требований фиксировали в ночных клубах столицы и Одессы.
- Кличко рассказал, при каком условии в Киеве усилят карантин.