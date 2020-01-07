Во время похорон иранского военного командира генерала Касема Сулеймани в его родном городе погибли уже не менее 56 человек.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Как сообщалось ранее, во вторник, 7 января, в иранском городе Керман проходило массовое прощание с погибшим командующим корпусом стражей исламской революции Касемом Сулеймани. Скорбящие люди заполонили улицы, перекрыв дороги. Некоторые из участников шествия скандировали “Смерть Америке” и плакали.

В результате давки, произошедшей во время массового мероприятия, в толпе погибли люди. По информации иранских государственных СМИ, состоянием на вечер вторника известно уже о 56 погибших. Еще более 210 человек получили ранения. Об их состоянии не сообщается.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.