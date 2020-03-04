Об этом сообщает газета The New York Times.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 2 марта было известно о двух погибших от коронавируса COVID-19 в Вашингтоне. В течение суток еще четыре человека в штате умерли от коронавируса, в результате чего общее число смертей в США достигло шести.

Во вторник, 3 марта, стало известно, что два человека, которые погибли на прошлой неделе в районе Сиэтла, были больны коронавирусом. В результате число погибших от коронавируса в США возросло до девяти. Все летальные случаи произошли в районе Сиэтла. Это указывает на то, что коронавирус попал в страну и начал распространяться несколько раньше, чем об этом узнали сотрудники охраны здоровья.

Президент Дональд Трамп заявил, что в связи со сложившейся ситуацией может ужесточить ограничения на международные поездки, но исключил любые ограничения на внутренние поездки.

Администрация Трампа уже ввела ограничения на поездки из Китая, запретила все поездки в Иран и попросила американцев не ездить в некоторые части Италии и Южной Кореи.