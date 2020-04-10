Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
“Друзья! В Киеве не будут вводить комендатский час, как в некоторых регионах Украины. Это — не в компетенции местных властей”, — заверил Кличко.
Также городской голова напомнил, что в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Речь идет об увеличении количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Кличко призвал горожан не пренебрегать правилами карантина и “не идти туда, где могут оштрафовать” (например, в парки, скверы, леса).
“На сегодня правоохранители составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей. И взыскали в бюджет более 130 тысяч гривен”, — отметил мэр.
- Ранее сообщалось, что в Киевской области ужесточают карантин и вводят дополнительные ограничения на передвижение граждан на выходных 11 – 12 апреля, а также 18 – 19 апреля.
- В Волынской области власти приняли решение ввести комендантский час на ближайшие выходные.
- Власти Тернополя отказались от введения комендантского часа, несмотря на рост количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом.