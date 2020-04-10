Комендантский час во время карантина в связи с пандемией COVID-19 в Киеве вводить не будут.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

“Друзья! В Киеве не будут вводить комендатский час, как в некоторых регионах Украины. Это — не в компетенции местных властей”, — заверил Кличко.

Также городской голова напомнил, что в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Речь идет об увеличении количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Кличко призвал горожан не пренебрегать правилами карантина и “не идти туда, где могут оштрафовать” (например, в парки, скверы, леса).

“На сегодня правоохранители составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей. И взыскали в бюджет более 130 тысяч гривен”, — отметил мэр.