Конгресс официально утвердил победу Байдена

Об этом сообщает телеканал CNN.
Сенат и Палата представителей отклонили возражения против исключения голосов избирателей Джорджии и Пенсильвании за Байдена. Республиканцы также возражали против голосов выборщиков в Аризоне, Неваде и Мичигане, но ходатайства провалились до того, как дошли до дебатов.
В среду, 6 января, в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.
В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.
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После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.
- Из-за агрессивных протестов и захвата Капитолия в Вашингтоне ввели комендатский час.
- Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии и другим “федеральным службам защиты” оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия США.