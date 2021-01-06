Когда протестующие устроили штурм здания Капитолия, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела комендантский час с 18:00 сегодняшнего дня до 6:00 утра четверга, 7 января.

Об этом она сообщила в Twitter.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказавшихся возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он смотивировал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направилась к Капитолию. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия.

“Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 6:00 утра четверга, 7 января”, – написала Баузер.

В период комендантского часа никто, кроме лиц, назначенных мэром, не может ходить, ездить на велосипеде, бегать, стоять или передвигаться на машине или другом виде транспорта.

Приказ не распространяется на “основных работников”, включая репортеров.