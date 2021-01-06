Об этом она сообщила в Twitter.
Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.
В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказавшихся возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он смотивировал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.
После этого многотысячная толпа направилась к Капитолию. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия.
“Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 6:00 утра четверга, 7 января”, – написала Баузер.
В период комендантского часа никто, кроме лиц, назначенных мэром, не может ходить, ездить на велосипеде, бегать, стоять или передвигаться на машине или другом виде транспорта.
Приказ не распространяется на “основных работников”, включая репортеров.
- Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовать на заседании должен вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.
- В последнее время Пенс подвергался давлению со стороны президента Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом. Трамп утверждает, что Пенс может сделать это, но вице-президент уверяет, что таких полномочий не имеет.
- Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп в частном порядке признал, что проиграл выборы.
- О том, каких усилий Трампу стоила борьба за победу, которой не было, — в материале #Букв.