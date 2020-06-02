В Украине второй день подряд наблюдается спад новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболели 328 человек: из них 22 ребенка и 61 медик (по состоянию на 1 июня сообщалось о 340 случаях COVID-19, а по состоянию на 31 мая – о 468).

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Ровенской области (53), Житомирской и Львовской областях (по 34).

При этом новых случаев не выявили: в Луганской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

В течение суток скончались еще 9 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 727 человек (среди них 36 медиков). Выздоровели за сутки еще 388 пациентов. В общем с начала вспышки преодолели коронавирус 10 тыс. 78 человек (в том числе 2428 медработников и 680 детей).

За все время эпидемии в Украине заболели 24 тыс. 340 человек: из них 1747 детей и 4682 медика.

Всего нуждались в госпитализации 7444 человека, в том числе 287 детей и 877 медиков.

К аппаратам искусственной вентиляции легких за время вспышки были подключены 286 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 371 тыс. 668 образцов методом ПЦР (8097 за последние сутки) и 15 тыс. 615 образцов – методом ИФА (на антитела к COVID-19).

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 1029 случаев заражения; из них 16 летальных; 619 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 942 случая COVID-19; 26 человек скончались, 264 выздоровели;

• Днепропетровская область – 943 случая заболевания; из них 21 летальный; 266 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 164 случая; из них 4 летальных; 94 пациента выздоровели;

• Житомирская область – 776 случаев коронавируса; 14 человек скончались, 443 выздоровели;

• Закарпатская область – 1216 случаев заражения; 28 человек скончались, 410 выздоровели;

• Запорожская область – 450 случаев COVID-19; 13 пациентов скончались, 253 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 1442 случая коронавируса; 83 человека скончались, 843 выздоровели;

• город Киев – 3071 случай COVID-19; 69 пациентов скончались, 718 выздоровели;

• Киевская область – 1623 случая; из них 36 летальных; 399 пациентов выздоровели;

• Кировоградская область – 516 случаев; 25 человек скончались, 403 выздоровели;

• Луганская область – 47 случаев COVID-19; 40 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 1734 случая заболевания; 58 человек скончались, 438 выздоровели;

• Николаевская область – 294 случая; из них 7 летальных; 173 пациента выздоровели;

• Одесская область – 896 случаев заражения; 17 человек скончались, 225 выздоровели;

• Полтавская область – 271 случай COVID-19; из них 13 летальных; 249 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 1823 случая коронавируса; 39 человек скончались, 960 выздоровели;

• Сумская область – 173 случая; из них 4 летальных; 147 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1180 случаев COVID-19; 26 человек скончались, 921 выздоровел;

• Харьковская область – 1105 случаев; 48 человек скончались, 448 выздоровели;

• Херсонская область – 178 случаев заражения; из них 3 летальных; 161 пациент выздоровел;

• Хмельницкая область – 458 случаев; 11 человек скончались, 245 выздоровели;

• Черкасская область – 411 случаев COVID-19; из них 16 летальных; 316 пациентов выздоровели;

• Черновицкая область – 3410 случаев коронавируса; 144 человека скончались, 980 выздоровели;

• Черниговская область – 188 случаев COVID-19; из них 6 летальных; 63 пациента выздоровели.

Статистика по возрастным группам

Согласно данным Центра общественного здоровья, прирост подтвержденных больных COVID-19 за последние сутки (1 июня) по сравнению с предыдущим днем составил +2,4 %.

Процентное распределение инфицирования COVID-19 в возрастных группах:

• 0-9 лет – 3,6 %;

• 10-19 лет – 4,8 %;

• 20-29 лет – 10,23 %;

• 30-39 лет – 16,71 %;

• 40-49 лет – 18,9 %;

• 50-59 лет – 21,09 %;

• 60-69 лет – 15,79 %;

• 70 и более лет – 8,87 %.

Среди тех, у кого подтвержден коронавирус, преобладают женщины (57,9 %) и люди в возрасте от 30 до 69 лет (72,5 %).