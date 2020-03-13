Об этом сообщает телеканал “Вести Липецк”.
Мероприятие планировали провести 15 марта. Православные горожане намеревались провести массовый автомобильный крестный ход от источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II, а после молебна отправиться на машинах по региону.
“Однако сегодня организатор мероприятия, руководитель липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников объявил, что в связи с карантином молиться за исцеление заболевших коронавирусом придется из дома”, – сообщает телеканал.
Фото: “Вести Липецк”
В Липецке, как и в других российских городах, запрещены массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Власти объявили режим повышенной готовности.
- Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- В Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом – в Житомирской и Черновицкой областях. Пациентка с коронавирусом из Житомирской области, у которой 12 марта обнаружили коронавирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Супруга жителя Черновицкой области, у которого обнаружили коронавирус СOVID-19, накануне посещала Италию. Медики проверяют, заражена ли она.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.