Крестный ход против коронавируса в Липецке (Россия) пришлось отменить – из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает телеканал “Вести Липецк”.

Мероприятие планировали провести 15 марта. Православные горожане намеревались провести массовый автомобильный крестный ход от источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II, а после молебна отправиться на машинах по региону.

“Однако сегодня организатор мероприятия, руководитель липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников объявил, что в связи с карантином молиться за исцеление заболевших коронавирусом придется из дома”, – сообщает телеканал.

Фото: “Вести Липецк”

В Липецке, как и в других российских городах, запрещены массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Власти объявили режим повышенной готовности.