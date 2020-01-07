Об этом актер написал на своей странице в Instagram.
“Моя семья и я вносим свой вклад размером миллион долларов, и, я надеюсь, вы, ребята, тоже сможете скинуться. Каждая копейка имеет значение, так что все, что вы можете собрать, очень важно. Я беспредельно благодарен всем во всем мире за добрые пожелания и пожертвования в это сложное время”, — сообщил Хэмсворт.
Он добавил, что “лесные пожары в Австралии уже вызвали огромные разрушения и продолжают приносить их”.
Хэмсворт отметил, что деньги пойдут непосредственно пожарным, которые сражаются с огнем.
Переглянути цей допис в Instagram
Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated. In my bio I’ve added links to support the fire fighters, organisations and charities who are working flat out to provide support and relief during this devastating and challenging time. Beyond appreciative to everyone around the world for their well wishes and donations. It really does make a difference, so dig deep! Love ya.
Крис Хэмсворт не первая мировая звезда, которая жертвует денежные средства для пострадавших от пожаров в Австралии. Это сделала также актриса Николь Кидман, певица Пинк, актриса Хилари Дафф, певица Селена Гомес, актер Рассел Кроу, телеведущая Эллен ДеДженерес и многие другие.
- Сейчас в Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется. В воскресенье, 5 января, австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.
- За 48 часов для пожарных служб Австралии в Новом Южном Уэльсе собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США). Еще 700 тысяч были собраны 20-летней моделью, которая отправляла обнаженные фото всем, кто пожертвует благотворительным фондам от $10.
- Правительство Украины предложило властям Австралии направить на помощь с ликвидацией лесных пожаров 200 подготовленных спасателей.