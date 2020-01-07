Семья австралийского актера Криса Хэмсворта пожертвовала $1 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

“Моя семья и я вносим свой вклад размером миллион долларов, и, я надеюсь, вы, ребята, тоже сможете скинуться. Каждая копейка имеет значение, так что все, что вы можете собрать, очень важно. Я беспредельно благодарен всем во всем мире за добрые пожелания и пожертвования в это сложное время”, — сообщил Хэмсворт.

Он добавил, что “лесные пожары в Австралии уже вызвали огромные разрушения и продолжают приносить их”.

Хэмсворт отметил, что деньги пойдут непосредственно пожарным, которые сражаются с огнем.

Крис Хэмсворт не первая мировая звезда, которая жертвует денежные средства для пострадавших от пожаров в Австралии. Это сделала также актриса Николь Кидман, певица Пинк, актриса Хилари Дафф, певица Селена Гомес, актер Рассел Кроу, телеведущая Эллен ДеДженерес и многие другие.