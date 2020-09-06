Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
Министр считает, что Фокин “вышел за пределы своей позиции”.
“Я уверяю вас, что с того, что я знаю с тех заседаний, контактов в рамках ТКГ, которые уже состоялись, господин Фокин занимал там официальную позицию. Он, очевидно, позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ, и начал рассуждать о вещах, которые, во-первых, стали очень резонансными, а во-вторых, и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, и я как министр иностранных дел, четко заявили публично о том, что это лишь личное мнение господина Фокина, они не представляют государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах “, – сказал он.
При этом Кулеба не видит причин отстранять Фокина из Трехсторонней контактной группы в Минске.
“Давайте не будем сразу топором замахиваться. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок”, – сказал Кулеба.
- Ранее замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.
- Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что его нужно отозвать из ТКГ. К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина являются провокационными и спекулятивными.В Офисе президента выразили позицию, идентичную позиции Кравчука. Там заявили, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины.