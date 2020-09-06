Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин допустил ошибку, неосторожно высказавшись по вопросам особого статуса Донбасса и полной амнистии для боевиков, и впредь этого не повторит.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Министр считает, что Фокин “вышел за пределы своей позиции”.

“Я уверяю вас, что с того, что я знаю с тех заседаний, контактов в рамках ТКГ, которые уже состоялись, господин Фокин занимал там официальную позицию. Он, очевидно, позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ, и начал рассуждать о вещах, которые, во-первых, стали очень резонансными, а во-вторых, и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, и я как министр иностранных дел, четко заявили публично о том, что это лишь личное мнение господина Фокина, они не представляют государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах “, – сказал он.

При этом Кулеба не видит причин отстранять Фокина из Трехсторонней контактной группы в Минске.

“Давайте не будем сразу топором замахиваться. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок”, – сказал Кулеба.