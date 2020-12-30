Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.
Так, Украина может получить вакцины от трех производителей: AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США) и Johnson & Johnson (США).
По словам Ляшко, большие надежды возлагают на вакцину от Johnson & Johnson, поскольку она является единственной из вакцин-кандидатов с необходимостью единоразового введения, находящейся на третьей стадии клинических испытаний.
Кроме того, он сообщил, что министр здравоохранения Максим Степанов ведет переговоры о закупке вакцины от Pfizer и BioNTech. Он уточнил, что из-за особенностей хранения этой вакцины единовременно на национальных складах может храниться 1 миллион доз, однако государство будет прибегать к услугам частного бизнеса.
Важно отметить, что указанные вакцины – кроме Pfizer/BioNTech – еще не прошли все необходимые этапы клинических исследований и окончательная эффективность которых не установлена.
- Сегодня стало известно, что Министерство охраны здоровья заключило контракт о поставках в Украину китайской вакцины производства компании Sinovac Biotech против коронавируса COVID-19.
- Напомним, Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.