Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что Украина сможет получить в рамках глобальной программы вакцинации COVAX вакцины от компаний AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США), а также Johnson & Johnson (США).

Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

Так, Украина может получить вакцины от трех производителей: AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США) и Johnson & Johnson (США).

По словам Ляшко, большие надежды возлагают на вакцину от Johnson & Johnson, поскольку она является единственной из вакцин-кандидатов с необходимостью единоразового введения, находящейся на третьей стадии клинических испытаний.

Кроме того, он сообщил, что министр здравоохранения Максим Степанов ведет переговоры о закупке вакцины от Pfizer и BioNTech. Он уточнил, что из-за особенностей хранения этой вакцины единовременно на национальных складах может храниться 1 миллион доз, однако государство будет прибегать к услугам частного бизнеса.

Важно отметить, что указанные вакцины – кроме Pfizer/BioNTech – еще не прошли все необходимые этапы клинических исследований и окончательная эффективность которых не установлена.