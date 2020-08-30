Александр Лукашенко сегодня снова находился на территории своей резиденции с автоматом в руках. В это время вблизи его резиденции протестовали тысячи жителей Минска.

Об этом сообщает российское информационное агентство “РИА Новости”.

Так, российское агентство обратилось к пресс-секретарю Лукашенко с вопросом, где находится белорусский президент. В ответ пресс-секретарь прислал фото, на котором Лукашенко стоит с автоматом в руках на фоне Дворца Независимости.

Кроме того, к протестующим вышел помощник Лукашенко, который подтвердил, что белорусский президент сейчас находится в своей резиденции.

Связанный с Лукашенко телеграм-канал “Пул первого” сообщил, что это фото сделали около 16:00, когда протестующие “стояли возле дворца”.

“Радио Свобода” приводит факты, которые опровергают это: во-первых, на снимке солнечно, а в Минске в то время уже давно шел дождь, во-вторых, в 16:00 протестующих у резиденции еще не было, они только стартовали от стелы “Минск – город -герой “. А когда протестующие пришли во дворец, человека в такой одежде, как у Лукашенко, на территории резиденции не было.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.

19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.