Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на советника Блумберга.
Блумберг решил вложить деньги в кампанию бывшего оппонента после слов президента США Дональда Трампа, который подумывал о том, чтобы потратить $100 млн из собственных средств на предвыборную кампанию. Он захотел помочь именно с Флоридой, так как она является штатом, где предпочтения избирателей могут склониться в сторону любого из кандидатов.
“Голосование начинается 24 сентября во Флориде, поэтому есть острая необходимость вливания средств реального капитала в этот штат”, – сказал советник Кевин Шики.
Планируется, что средства в основном пойдут на телевизионную и интернет-рекламу на английском и испанском языках.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.
- 28 августа кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сказал, что готов участвовать в дебатах с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.