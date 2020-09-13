Бывший кандидат в президенты США и миллиардер Майкл Блумберг решил выделить около $100 млн в поддержку кампании Джо Байдена во Флориде.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на советника Блумберга.

Блумберг решил вложить деньги в кампанию бывшего оппонента после слов президента США Дональда Трампа, который подумывал о том, чтобы потратить $100 млн из собственных средств на предвыборную кампанию. Он захотел помочь именно с Флоридой, так как она является штатом, где предпочтения избирателей могут склониться в сторону любого из кандидатов.

“Голосование начинается 24 сентября во Флориде, поэтому есть острая необходимость вливания средств реального капитала в этот штат”, – сказал советник Кевин Шики.

Планируется, что средства в основном пойдут на телевизионную и интернет-рекламу на английском и испанском языках.