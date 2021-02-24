Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 22-23 февраля 2021 года.
Так, 75% респондентов ответили, что знают о решении СНБО относительно санкций против Медведчука и Марченко (40% хорошо знают, 35% – что-то слышали).
В то же время 25% опрошенных сообщили, что впервые слышат о санкциях.
Кроме того, 58% респондентов заявили, что поддерживают это решение СНБО, а 28% – не поддерживают.
Среди тех, кто хорошо осведомлены об этом решении, 73% заявили о его поддержке (23% – противоположного мнения).
Кроме того, социологи попросили респондентов ответить на вопрос, почему, по их мнению, власти решили ввести санкции против Медведчука.
В результате 52% опрошенных поддержали тезис, что решение о введении санкций против Виктора Медведчука вызвано его пророссийской деятельностью.
Еще 30% – считают это разборками между олигархами, а 16% заявили, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод.
Кроме того, 13% респондентов считают это “указанием со стороны США”, а 10% заявили “о давлении на оппозицию”.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
- 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.
- Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров принять безотлагательные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком.
- Виктор Медведчук заявил, что считает санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) против него и его жены Оксаны Марченко, “незаконными”.
- Сама Оксана Марченко также прокомментировала введение против нее санкций и заявила о начале политической карьеры. По словам Марченко, ее “заставили взять в руки политическое оружие”, поэтому она вступает в политическую партию “ОПЗЖ”.