Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.
“Я никогда не слышала ничего подобного в реальной жизни ни от Давида, ни от Александра, абсолютно, поэтому я удивлена, что были такие разговоры. Я думаю, многие люди задумались, а что же такое “корабельная сосна”…”, – заявила Мендель.
Пресс-секретарь Зеленского отметила, что такие высказывания не считает оскорблением женщин.
“Мне лично было не совсем приятно, но, не могу сказать, что для меня это было каким-то унижением, или что это сказалось обидой на всем женском роде. Думаю, если Саша говорил такое о своей коллеге, он должен обсуждать это с ней. Правильно сделал, что извинился. Мне бы очень хотелось, чтобы украинская политика была немного взрослее”, – отметила она.
- В июне глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа от “СН” Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко употребил следующие выражения: “баба рабочая, как корабельная сосна”, и “вообще красотка”.
- Изначально Александр Корниенко утверждал, что разговор о “корабельной сосне” смонтирован. Впоследствии он заявил, что назвал “корабельной сосной” не коллегу по Раде Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую. Она якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.
- Как сообщил #Буквам специалист по монтажу Владислав Константинов, на видео разговора Александра Корниенко и Давида Арахамии нет признаков монтажа.
- Во фракции “Слуга народа” определились, как можно наказать Александра Корниенко за сексистские высказывания о “корабельной сосне” и “бабе рабочей”. Как писали #Буквы, за сексисткие высказывания заместитель главы фракции будет отстаивать поправку о гендерной квоте 50 на 50, которая многим не нравилась.