Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

“Я никогда не слышала ничего подобного в реальной жизни ни от Давида, ни от Александра, абсолютно, поэтому я удивлена, что были такие разговоры. Я думаю, многие люди задумались, а что же такое “корабельная сосна”…”, – заявила Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что такие высказывания не считает оскорблением женщин.

“Мне лично было не совсем приятно, но, не могу сказать, что для меня это было каким-то унижением, или что это сказалось обидой на всем женском роде. Думаю, если Саша говорил такое о своей коллеге, он должен обсуждать это с ней. Правильно сделал, что извинился. Мне бы очень хотелось, чтобы украинская политика была немного взрослее”, – отметила она.