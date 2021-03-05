Covid-19 Украина

обновлено 06.03.2021 в 04:02

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Мэр аргентинского города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках: фото

Мэр аргентинского города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и с портретом президента РФ Владимира Путина в руках.

Пятница, 5 марта 2021, 11:45

Об этом пишет местное издание La Nacion.

Когда его спросили о причине, которая заставила его сделать прививку с изображением Путина, он объяснил: “Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что он собирается нас отравить, а он спасает нам жизнь”.

Напомним, что более половины украинцев считают, что Украина должна не допустить ввоза российской вакцины от коронавируса COVID-19.

5 января харьковская компания “Биолек” заявила, что подала в Министерство охраны здоровья заявление в отношении регистрации в Украине российской COVID-вакцины “Спутник V”.

Заявление было направлено в МОЗ еще 31 декабря. На следующий день, 1 января, сопредседатель политсовета партии “Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктор Медведчук заявил, что российскую вакцину от коронавируса “Спутник V” подали на регистрацию в Украине. В свою очередь главный санврач и заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко убеждал, что эта информация является “слухами и политическими заявлениями” и не соответствует действительности.

  • 29 января министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Украине не планируют регистрировать российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.
  • Президент Владимир Зеленский отверг возможность вакцинации украинцев российской вакциной “Спутник V” до официального подтверждения ее эффективности на мировом уровне.

 

Теги: вакцина против коронавируса, Владимир Путин, Спутник V, Хуан Карлос Гаспаріні, Аргентина

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