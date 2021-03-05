Мэр аргентинского города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках: фото

Мэр аргентинского города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и с портретом президента РФ Владимира Путина в руках.

Об этом пишет местное издание La Nacion.

Когда его спросили о причине, которая заставила его сделать прививку с изображением Путина, он объяснил: “Я принес фотографию, потому что горжусь им. Все говорили, что он собирается нас отравить, а он спасает нам жизнь”.

¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina

Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R — Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021

Напомним, что более половины украинцев считают, что Украина должна не допустить ввоза российской вакцины от коронавируса COVID-19.