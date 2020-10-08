Мэр столицы Кыргызстана - Бишкека Азиз Суракматов, который ранее написал заявление об отставке на фоне протестов, вернулся на свой пост.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на советницу мэра Гулю Алмамбетову.

“Мэр Бишкека прислушался к призыву горожан и вернулся”, – сообщила Алмамбетова.

По ее словам, возле мэрии Бишкека собралось более 500 граждан, которые призвали вернуться Суракматова к своим обязанностям.

В комментарии журналистам мэр Бишкека сообщил, что во время протестов “работал удаленно”, информирует издание 24.kg. Он сказал, что 6 октября до 5:00 утра был на рабочем месте.

“Потом поехал переодеться, а когда вернулся, мэрию уже захватили. Было несколько группировок. Чтобы сохранить муниципалитет, не хотел конфликта, решил временно работать на удаленке. Все вопросы, связанные с жизнедеятельностью города, решал по телефону”, — заявил Суракматов.

Стоит отметить, что 6 октября мэр Бишкека Суракматов написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как здание городской администрации захватили протстующие. “Народным мэром” тогда был объявлен Жоошбек Коеналиев.

7 октября в столице Кыргызстана вновь сменился мэр: временно исполнял обязанности первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.