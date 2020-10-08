Об этом сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на советницу мэра Гулю Алмамбетову.
“Мэр Бишкека прислушался к призыву горожан и вернулся”, – сообщила Алмамбетова.
По ее словам, возле мэрии Бишкека собралось более 500 граждан, которые призвали вернуться Суракматова к своим обязанностям.
В комментарии журналистам мэр Бишкека сообщил, что во время протестов “работал удаленно”, информирует издание 24.kg. Он сказал, что 6 октября до 5:00 утра был на рабочем месте.
“Потом поехал переодеться, а когда вернулся, мэрию уже захватили. Было несколько группировок. Чтобы сохранить муниципалитет, не хотел конфликта, решил временно работать на удаленке. Все вопросы, связанные с жизнедеятельностью города, решал по телефону”, — заявил Суракматов.
Стоит отметить, что 6 октября мэр Бишкека Суракматов написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как здание городской администрации захватили протстующие. “Народным мэром” тогда был объявлен Жоошбек Коеналиев.
7 октября в столице Кыргызстана вновь сменился мэр: временно исполнял обязанности первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.
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