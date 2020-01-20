Об этом шла речь в ее интервью изданию “Интерфакс Украина”.
По словам министра, зарплаты в 36 тысяч гривен ежемесячно ей сейчас хватает для того, чтобы “нормально прожить”, но сумма ее не устраивает.
“Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч гривен, это на 10 тысяч гривен меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережения, на пенсию, то определенно этого не хватит. И когда я завершу свою работу здесь, я не буду иметь сбережений как таковых”, — посетовала Новосад.
Также глава МОН заявила, что в случае, если у нее появится семья и родится ребенок, этой суммы ей будет недостаточно.
“Из своей зарплаты я много трачу на текущие расходы на работе на вещи, которые нужны на содержание офиса. Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я ее не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать”, — добавила она.
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