Министерство охраны здоровья утвердило рекомендации для врачей и лабораторных центров для борьбы с коронавирусом, а также стандарты медицинской и фармацевтической помощи при COVID-19.

Об этом говорится в указе МОЗ.

В частности, рекомендации касаются: получения экстренного сообщения, организации и проведения эпидемиологического расследования случаев COVID-19 в соответствии с Алгоритмом действий врачей-эпидемиологов при обнаружении лица с COVID-19, а также алгоритма действий врачей при выявлении лица, которое соответствует определению случае COVID-19 и алгоритма действий по обследованию лиц в вирусологических лабораториях, соответствующих определению случая COVID-19.

Стандарты медицинской помощи

Стандарт 1. Организация противоэпидемических мероприятий и медицинской помощи в очаге инфицирования SARS-CoV-2

В учреждениях здравоохранения должны быть разработаны и локально согласованы клинические маршруты пациентов. Мероприятия медицинской помощи осуществляются в зависимости от определения случая заболевания COVID-19.

Медицинский работник, обнаруживший лицо, отвечающее определению случая COVID-19 должен зарегистрировать случай по форме первичной учетной документации № 058/о и осуществить информирование руководства учреждения здравоохранения для организации дальнейшего клинического наблюдения, своевременной медицинской помощи и противоэпидемических мероприятий индивидуального уровня и на уровне общины.

Отмечается, что в срок до 2-х часов с момента установления случая COVID-19, по форме № 058/о, следует проинформировать лабораторный центр МОЗ Украины по административно-территориальной принадлежности, который, в свою очередь, в течение 4-х часов должен направить информацию на электронный адрес ГУ “ЦОС МЗ Украины” [email protected]

Медработник, который обнаружил человека с COVID-19 должен отобрать образцы материалов лица и обеспечить их доставку в лабораторный центр МОЗ Украины по административно-территориальной принадлежности.

Лаборатории проводят тесты на SARS-CoV-2 самостоятельно и в сотрудничестве со специализированными лабораториями в случаях неоднозначных (сомнительных) результатов, в частности, образцы первых пяти положительных случаев и первых десяти негативных случаев, которые соответствуют определению случае COVID-19 для тестирования, подтвержденные референс-лабораторией.

Один положительный тест подтверждается вторым тестом ПЦР, который определяет другой ген SARS-CoV-2. При этом, единичный отрицательный тест на выявление SARS-CoV-2 (особенно, если это образец из верхних дыхательных путей) или положительный результат исследования по выявлению другого респираторного возбудителя не исключает заражения COVID-19.

Если существует обоснованное подозрение на инфицирование COVID-19, следует проверить другой образец с помощью первичного и вторичного ПЦР-анализов. Если результаты первоначального тестирования являются отрицательными у пациента, который является подозреваемым на COVID-19, у такого пациента повторно собираются образцы с различных участков дыхательных путей (нос, мокроты, эндотрахеальный аспират), могут также быть собраны такие образцы, как кровь, моча и испражнения, чтобы контролировать наличие/выделение вируса SARS-CoV-2.

Далее осуществляется расследование контактов и последующий контроль лиц, имевших контакт с больными COVID-19.

Все медицинские работники, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь, контактирующих с биологическими материалами пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, применяют средства индивидуальной защиты от инфекционного заболевания. Мониторинг состояния здоровья таких медицинских работников осуществляется в течение 14 дней после последнего контакта, и включает измерения температуры, оценку жалоб и обследования, серологическое и лабораторное тестирование.

Стандарт 2. Амбулаторно-поликлиническая помощь пациентам с COVID -19

Отмечается, что запрещено оказывать медицинскую помощь и проводить уход в амбулаторно-поликлинических условиях пациентам, которые находятся в группе риска по развитию осложнений:

тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;

почечная недостаточность;

иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты);

тяжелые аллергические заболевания или состояния;

аутоиммунные заболевания;

А также с симптомами, которые характеризуют средне-тяжелое и тяжелое течение, как:

удушье;

затрудненное дыхание;

увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;

кровохарканье;

желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);

изменение психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

В то же время, пациентам с легким течением COVID-19 медицинская помощь оказывается преимущественно в амбулаторно-поликлинических условиях. Решение по медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях принимается после клинической оценки состояния пациента и оценки безопасности домашней среды пациента. Легкими симптомами считаются невысокая лихорадка до 38 °C, кашель, недомогание, ринорея, боль в горле без каких-либо серьезных симптомов, желудочно-кишечные симптомы (такие как тошнота, рвота и/или диарея) и без изменений психического состояния (то есть без спутанности сознания, вялости).

На амбулаторное лечение переводят пациентов в состоянии реконвалесценции, не требующие круглосуточного наблюдения. Обоснование решения о лечении амбулаторно вносится в форму первичной учетной документации № 025/о.

Медицинские работники (врач / медсестра) осуществляют контроль текущего состояния пациента и контактных лиц. Выбор метода контроля выбирается индивидуально (например, ежедневные посещения, опрос по телефону и т.д.).

Пациенты и совместно проживающие лица должны быть проинформированы о:

необходимости соблюдения личной гигиены;

основных мероприятиях по профилактике инфицирования;

безопасных подходах к проведению ухода;

ограничениях бытовых контактов;

методах связи с медицинским персоналом (например, указать номер телефона, по которому следует звонить в случае ухудшения состояния);

способах транспортировки пациента в амбулаторно-поликлинического учреждения в случае необходимости (например, определить время и вход в заведение).

Стандарт 3. Стационарное лечение пациентов с COVID-19

Отмечается, что при поступлении пациента в учреждение здравоохранения осуществляется медицинская сортировка, а именно:

раннее распознавание больных тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), связанной с COVID-19;

оценивается тяжесть заболевания;

при необходимости предпринимаются меры медицинской помощи.

Пациентам с ТОРИ и ОРДС (острым респираторным дистресс синдромом), гипоксемией или шоком, обусловленными подтвержденным COVID-19, ранняя поддерживающая терапия и мониторинг предоставляется немедленно.

Все зоны, где ухаживают за больными с тяжелым течением, подтвержденной COVID-19, должны быть оборудованы:

пульсоксиметрами;

функционирующими системами подачи кислорода;

одноразовыми кислородными интерфейсами, а именно назальными канюлями, масками для лица с/без резервуарного мешка.

Пациентам с тяжелым течением подтвержденной COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний, ценностей и предпочтений пациента относительно вмешательства по обеспечению жизнеспособности.

У больных с подтвержденной COVID-19 при неэффективности терапии кислородом (SpO2 ≤90%) производится оценка по ОРДС и гипоксемической дыхательной недостаточности и, при необходимости, соответствующее лечение.

Признаки септического шока у больных с COVID-19 должны своевременно выявляться и, при необходимости, будет осуществляться соответствующее лечение.

Всем пациентам с тяжелым течением болезни осуществляется профилактика общих осложнений. Беременным женщинам с подтвержденной инфекцией или подозрением на COVID-19 проводится терапия в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, с учетом стандартов ведения беременности. Использование лекарственных средств вне инструкции к ним должно базироваться на анализе риска и пользы (потенциальной пользы для матери и безопасности для плода) и назначаться исключительно по решению консилиума врачей (лечебно-консультативной комиссии). При этом, решение о рекомендации экстренных родов и прерывании беременности рассматривается выше указанным консилиумом врачей.

В связи с отсутствием специфического лечения пациентам с подозрением или подтвержденной COVID-19 применяются исследуемые методы вмешательств, в том числе лечение по инструкции, исключительно по решению врачей.

Стандарт фармацевтической помощи

При обращении лиц с жалобами со стороны респираторной системы, провизор (фармацевт) должен выяснить наличие / отсутствие характерных симптомов (кашель, лихорадка, затрудненное дыхание) и поставить вопрос об истории поездок в страны с местной передачей COVID-19 и контактов с инфицированными SARS -CoV-2 людьми:

1) если ответы отрицательные (риск заражения SARS-CoV-2 маловероятен) пациенту оказывается помощь согласно протоколам провизора при отпуске безрецептурных лекарственных средств, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Украины от 11 октября 2013 № 875, при необходимости лица направляются к врачу;

2) при наличии симптомов и отсутствии истории поездок в инфицированные регионы и контактов с инфицированными людьми (риск заражения SARS-CoV-2 маловероятен) лицу предоставляется помощь в соответствии с протоколами провизора при отпуске безрецептурных лекарственных средств;

3) при отсутствии симптомов и в случае предоставления информации о наличии истории поездок в инфицированные регионы и контактов с инфицированными людьми (риск заражения SARS-CoV-2 может существовать) поэтому, если симптомы длятся более 14 дней после возвращения из поездки или контакта с инфицированным следует направить лицо к врачу. При необходимости назначить симптоматическое лечение согласно протоколам провизора;

4) при наличии симптомов и в случае предоставления информации о недавней истории поездок в инфицированные регионы или контакты с инфицированными людьми лицо срочно должно быть направлено к врачу и проинформировано о карантинных мероприятиях. При необходимости назначить симптоматическое лечение согласно протоколам провизора.

Кроме того, в аптечном учреждении должны быть организованы особые условия рабочего процесса для обеспечения защиты фармацевтических работников при контакте с лицами, которые могут быть инфицированы COVID-19 и разработан план действий в чрезвычайной ситуации при наличии первых проявлений симптомов респираторных заболеваний сотрудников.