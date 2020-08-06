В Донецкой области Зеленский сходил в супермаркет с толпой охранников: фото

Президент Владимир Зеленский, который 6 августа находится с рабочим визитом в Донецкой области, зашел в местный супермаркета в Бахмуте с толпой охранников и журналистов.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, распространив соответствующее видео.

“В Донецкой области президент Зеленский решил купить кофе и сладостей. Обычный продуктовый магазин в Бахмуте. 5-минутная остановка и общения с людьми”, – написала Мендель.

На своей странице в Telegram Зеленский подтвердил, что купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области.

“В поездках нужно подзаряжаться. Особенно – улыбками наших искренних людей. На чем хочу особо подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без всякой предварительной подготовки”, – написал он.

Зеленский отметил, что все люди в супермаркете были в масках.

“И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках – без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальную культуру Донецкой области. Благодарен за это каждому украинцу. И еще. Как только исчезает “политическая подоплека” для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество … “, – заявил президент.

На опубликованных пресс-службой фотографиях Зеленский тоже одет в маску, но СМИ обнародовали фотографии, на которых президент и его охрана рассматривают товары без масок.

Фото: “Обозреватель”