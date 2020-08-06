В Донецкой области Зеленский сходил в супермаркет с толпой охранников: фото

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, распространив соответствующее видео.
“В Донецкой области президент Зеленский решил купить кофе и сладостей. Обычный продуктовый магазин в Бахмуте. 5-минутная остановка и общения с людьми”, – написала Мендель.
На своей странице в Telegram Зеленский подтвердил, что купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области.
“В поездках нужно подзаряжаться. Особенно – улыбками наших искренних людей. На чем хочу особо подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без всякой предварительной подготовки”, – написал он.
Зеленский отметил, что все люди в супермаркете были в масках.
“И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках – без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальную культуру Донецкой области. Благодарен за это каждому украинцу. И еще. Как только исчезает “политическая подоплека” для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество … “, – заявил президент.
На опубликованных пресс-службой фотографиях Зеленский тоже одет в маску, но СМИ обнародовали фотографии, на которых президент и его охрана рассматривают товары без масок.
Фото: “Обозреватель”
Хмельницкий городской районный суд приостановил производство относительно Президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился по этому поводу в Верховный Суд.
- Напомним, Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, опубликовала пресс-служба главы государства.
- При этом, согласно графику выхода из карантина, до 5 июня кафе и рестораны могли работать только на вынос (либо же посетители могут находиться на летних площадках).
- Комментируя инцидент, Виктор Ляшко заявил, что президент заходил в кафе “убедиться в соблюдении норм”, в связи с чем это не нарушение карантина.
- В кафе в Хмельницком, которое накануне, несмотря на карантин, посетил президент Владимир Зеленский, объяснили, что пустили его, потому что “есть нормы культуры”.
- В то же время сам Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.