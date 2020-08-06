В Донецкой области Зеленский сходил в супермаркет с толпой охранников: фото

Covid-19 Украина

обновлено 06.08.2020 в 18:02

Всего:

76808(+1318)

Болеют:

32465(+1318)

Выздоровели:

42524(+997)

Умерло:

1819(+31)

19:28 В поезде Ровно – Киев – Николаев пассажир разбил стекло и угрожал полиции ножом
19:23 Джастин Бибер с женой Хейли вместе крестились в водоеме: фото
19:16 «Севилья» – «Рома»: Где смотреть прямую трансляцию матча?
19:03 Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили парк развлечений в Южном Уэльсе
19:00 В «Голосе» признали, что уход Вакарчука из Рады ударил по рейтингу партии
18:38 В день тишины перед выборами в Беларуси состоятся масштабные концерты: будут петь Винник и Кароль
18:32 Героиня документального фильма Netflix о сексуальном насилии покончила с собой
18:15 Более 60% украинцев не планируют отпуск этим летом, – опрос
18:06 Черногория разрешила въезд украинцам без ограничений
17:50 В Австралии создали приложение, которое может распознавать пауков и змей по фото
17:44 Для украинцев открыты границы 38 стран, – Кулеба
17:34 Лилли Вачовски заявила, что «Матрица» – фильм о трансгендерности
17:29 Появился официальный трейлер украинского мультфильма «Гулливер возвращается»
17:08 Мишель Обама рассказала, что из-за пандемии, расизма и Трампа столкнулась с депрессией
17:07 В США судебное слушание по Zoom прерывалось порнороликами
16:55 Глава «Голоса» заявила, что Порошенко для ее партии «больший политический враг, чем Зеленский»
16:35 Суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения активисту Стерненко
16:28 HBO показал трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
16:07 Рада в конце августа рассмотрит повышение минимальной зарплаты до 5000 грн
Партнерский материал
15:54 Bouquet Kyiv Stage 2020: премьеры, участники и новые проекты
15:41 «Укрзализныця» будет продавать 100 % мест в региональных поездах
15:16 Продюсера Бейонсе и Дрейка арестовали по обвинениям в изнасиловании
15:01 Госдеп США опубликовал доклад о дезинформации и пропаганде со стороны России
14:56 В Беларуси задержали главу избирательного штаба оппозиционерки Тихановской
14:28 В Ивано-Франковском облсовете обнаружили вспышку коронавируса
14:22 Жена первого помощника Зеленского оформила элитную квартиру в Киеве и участок на берегу Днепра
14:00 На двух грузовых кораблях, прибывших из Украины в Бейрут, не было украинцев, – Кулеба
13:52 Лукашенко заявил о гибридной войне против Беларуси
13:41 Малюська рассказал, как будет происходить распродажа тюрем
13:40 В США на пляже задержали женщину за ношение откровенного бикини
13:35 «Слуги народа» разместили на Закарпатье борды с ошибкой: теперь доклеивают пропущенную запятую
13:22 Взрыв в Бейруте: 30 украинцев попросили о денежной помощи, у некоторых повреждено жилье
13:14 Дуда принес присягу и во второй раз стал президентом Польши
13:08 Рианна снялась в яркой фотоссесии для Harper’s Bazaar

В Донецкой области Зеленский сходил в супермаркет с толпой охранников: фото

Президент Владимир Зеленский, который 6 августа находится с рабочим визитом в Донецкой области, зашел в местный супермаркета в Бахмуте с толпой охранников и журналистов.

Четверг, 6 августа 2020, 17:59

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, распространив соответствующее видео.

“В Донецкой области президент Зеленский решил купить кофе и сладостей. Обычный продуктовый магазин в Бахмуте. 5-минутная остановка и общения с людьми”, – написала Мендель.

На своей странице в Telegram Зеленский подтвердил, что купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области.

“В поездках нужно подзаряжаться. Особенно – улыбками наших искренних людей. На чем хочу особо подчеркнуть. Это очень важно, на мой взгляд. Понятно, что я заехал в первую продуктовую лавку, которую увидел. Без всякой предварительной подготовки”, – написал он.

Зеленський супермаркет Зеленський супермаркет Зеленський супермаркет

Зеленский отметил, что все люди в супермаркете были в масках.

“И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках – без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией. Это свидетельствует о большой ответственности и социальную культуру Донецкой области. Благодарен за это каждому украинцу. И еще. Как только исчезает “политическая подоплека” для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество … “, – заявил президент.

На опубликованных пресс-службой фотографиях Зеленский тоже одет в маску, но СМИ обнародовали фотографии, на которых президент и его охрана рассматривают товары без масок.

Зеленський супермаркет Зеленський супермаркет

Фото: “Обозреватель”

Хмельницкий городской районный суд приостановил производство относительно Президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился по этому поводу в Верховный Суд.

  • Напомним, Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, опубликовала  пресс-служба главы государства.
  • При этом, согласно графику выхода из карантина, до 5 июня кафе и рестораны могли работать только на вынос (либо же посетители могут находиться на летних площадках).
  • Комментируя инцидент, Виктор Ляшко заявил, что президент заходил в кафе “убедиться в соблюдении норм”, в связи с чем это не нарушение карантина.
  • В кафе в Хмельницком, которое накануне, несмотря на карантин, посетил президент Владимир Зеленский, объяснили, что пустили его, потому что “есть нормы культуры”.
  • В то же время сам Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.
Теги: Владимир Зеленский, Донецька область, захисні маски, порушення карантину, карантин

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться