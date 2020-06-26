Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время брифинга.
“Хочу сообщить, что вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке “Троещина”. Там подтвердили заболевания в пяти работников”, – сообщил Кличко.
По его словам, Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.
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- В Киеве разрешили возобновить работу ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам.
- В киевском ресторане Queen, несмотря на карантин, собираются люди и проходят мероприятия. Также нарушение карантинных требований фиксировали в ночных клубах столицы и Одессы.
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