В Киеве вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке "Троещина".

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время брифинга.

“Хочу сообщить, что вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке “Троещина”. Там подтвердили заболевания в пяти работников”, – сообщил Кличко.

По его словам, Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.