Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время брифинга.

“Хочу сообщить, что вспышку коронавируса зафиксировали на вещевом рынке “Троещина”. Там подтвердили заболевания в пяти работников”, – сообщил Кличко.

По его словам, Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.