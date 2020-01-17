В некоторых частях Омана температура упала до уровня ниже нуля, а сильные дожди вызвали внезапные наводнения в Султанате.

Об этом сообщает англоязычная новостная служба Ближнего Востока The National.

Температура в некоторых частях Омана в среду упала до уровня ниже нуля из-за того, что что сильный дождь вызвал наводнение в Султанате. Метеорологическое бюро Омана сообщило, что в среду на Джабаль-Шамсе, самой высокой горе на Аравийском полуострове, которая находится в северо-восточной части Омана, температура упала до −2 °C.

Cильный заблокировал дороги, в результате чего жители района возле 3000-метровой горы, заявили, что они изолированы от мира. Местные жители переживали, что в случае сохранения ненастной погоды у них закончится еда.

В это время многим жителям низменных районов Омана пришлось покинуть свои дома из-за риска сильного затопления. Также оказались под водой многие автодороги, десятки автомобилей смыло водой. В связи с этим власти призвали автомобилистов не выезжать из дома без крайней необходимости.

Государственное телевидение сообщило, что о смертельных случаях в результате непогоды неизвестно, что в течение суток более 200 человек были госпитализированы в больницы Омана в травмами.

К счастью, в четверг и пятницу в большинстве районов Султаната погода была ясной. Температура воздуха колебалась от +13 до +25 °C.

Как сообщалось ранее, СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

Журналисты программы “Схемы” сообщали, что Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ. Он прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту “Киев” (Жуляны). По информации СМИ, чартер из Омана мог обойтись Зеленскому в 86 тысяч долларов