Об этом сообщил сегодня на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
“У нас есть списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. Обращаем ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан. Двое граждан не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана”, – отметил Данилов.
“Имена, кто это, у СНБО есть”, – добавил он.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в свою очередь, сообщил на брифинге, что список погибших пассажиров самолета вскоре будет обнародован.
“Список пассажиров, которые находились в самолете, будет вскоре обнародован. По протоколу это делает авиакомпания. Мы предварительно имеем эту информацию. Список появится в публичной плоскости буквально в течение нескольких часов… Сейчас выясняется очень много деталей. После того, как все детали будут выяснены, сопоставлены, мы поделимся нашими окончательными выводами”, – заявил Гончарук.
(На видео – с 5:40 и 10:26)
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- При Совете нацбезопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). Всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.