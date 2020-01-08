На рейс из Ирана в Киев, который осуществлял самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, зарегистрировались 169 человек, но двое из них не сели в лайнер.

Об этом сообщил сегодня на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

“У нас есть списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. Обращаем ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан. Двое граждан не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана”, – отметил Данилов.

“Имена, кто это, у СНБО есть”, – добавил он.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, в свою очередь, сообщил на брифинге, что список погибших пассажиров самолета вскоре будет обнародован.

“Список пассажиров, которые находились в самолете, будет вскоре обнародован. По протоколу это делает авиакомпания. Мы предварительно имеем эту информацию. Список появится в публичной плоскости буквально в течение нескольких часов… Сейчас выясняется очень много деталей. После того, как все детали будут выяснены, сопоставлены, мы поделимся нашими окончательными выводами”, – заявил Гончарук.

(На видео – с 5:40 и 10:26)