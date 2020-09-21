На границе Украины с Беларусью снова открыли пункт пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская область). Ранее его временно закрыли на фоне попыток паломников-хасидов попасть в Украину.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

“На украинско-белорусской границе в Черниговской области возобновил работу пункт пропуска “Новые Яриловичи”. Ограничительные меры были введены из-за распространения коронавирусной болезни”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что закрытие пункта пропуска “Новые Яриловичи” привело к накоплению транспортных средств в ПП “Выступовичи”. “В очереди на въезд в Украину сейчас находится (по состоянию на 12:00 – ред.) около 550 транспортных средств, на выезд – 250.