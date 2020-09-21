Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
“На украинско-белорусской границе в Черниговской области возобновил работу пункт пропуска “Новые Яриловичи”. Ограничительные меры были введены из-за распространения коронавирусной болезни”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что закрытие пункта пропуска “Новые Яриловичи” привело к накоплению транспортных средств в ПП “Выступовичи”. “В очереди на въезд в Украину сейчас находится (по состоянию на 12:00 – ред.) около 550 транспортных средств, на выезд – 250.
- Ранее сообщалось, что паломники-хасиды покинули территорию на украинско-белорусской границе вблизи пункта пропуска “Новые Яриловичи”, где они находились с начала недели в надежде попасть в Украину.
- До этого, 26 августа, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.
- Это решение коснулось и паломников-хасидов, которые хотели попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана – еврейского нового года. Так, 14 сентября сообщалось, что на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов.
- 16 сентября Кабинет Министров Украины на заседании поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области “Новые Яриловичи”.
- В правительстве Израиля призвали паломников-хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе, вернуться домой.