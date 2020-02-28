Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание по требованию Президента Украины Владимира Зеленского.
В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский обратился с просьбой включить в повестку дня вопросы, связанные с Кабинетом Министров Украины.
“Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету Министров Украины”, — говорится в сообщении.
Кроме того, Президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
Напомним, в январе в Сети была опубликована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
После обнародования скандальных аудиозаписей 17 января Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.
- Ранее появилась информация, что Сергей Тигипко может возглавить Кабинет Министров Украины вместо Алексея Гончарука. Информацию о том, что Владимир Зеленский действительно рассматривает кандидатуру Тигипко на должность премьера, подтвердили #Буквам собеседники в окружении президента и его партии.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в комментарии журналистам, что встречался с бывшим заместителем председателя “Партии регионов“ Сергеем Тигипко. “Я действительно со многими сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда”, – отметил он, не уточнив деталей.
- Сам Алексей Гончарук опроверг сообщения о своей отставке и назначении на должность Сергея Тигипко.