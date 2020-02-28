Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание по требованию Президента Украины Владимира Зеленского.

В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский обратился с просьбой включить в повестку дня вопросы, связанные с Кабинетом Министров Украины.

“Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету Министров Украины”, — говорится в сообщении.

Кроме того, Президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Напомним, в январе в Сети была опубликована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

После обнародования скандальных аудиозаписей 17 января Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.