Лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

Об этом заявил Кабинет министров ФРГ.

“Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы “Новичок””, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что МИД Германии вызовет посла России.

Кроме того, Федеральное правительство проинформирует о результатах расследования партнеров в ЕС и НАТО и свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).