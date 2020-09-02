Об этом заявил Кабинет министров ФРГ.
“Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы “Новичок””, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что МИД Германии вызовет посла России.
Кроме того, Федеральное правительство проинформирует о результатах расследования партнеров в ЕС и НАТО и свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.