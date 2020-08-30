Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на представителя федерального ведомства.

Россия просит Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Навального. Издание сообщает, что если запрос удовлетворят, этим делом займется Генеральная прокуратура Берлина.

Также бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии заявил изданию, что отравление такого влиятельного политика, как Навальный, не могло случиться без согласия президента России Владимира Путина.

“Этот случай показывает, что Кремль действует все более дерзко”, – подчеркнул он.

Кроме того, экс-министр в ведомстве федерального канцлера Гельмута Коля Бернд Шмидбауэр, который отвечал за координацию действий немецких спецслужб, считает, что Германия должна быть осторожной в обвинениях в сторону РФ. По его мнению, для начала нужно получить точные результаты.