Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
Как сообщалось ранее, вечером четверга, 16 апреля, из-за пожаров в Киевской и Житомирской областях воздухе столицы были зафиксированы продукты горения. Горожан просили не открывать окна и не выходить из дома. Уровень задымленности был настолько высоким, что Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха.
Днем 17 апреля ситуация нормализовалась, но к вечеру столица Украины снова оказалась на первой строчке рейтинга самых загрязненных городов мира.
Кличко объяснил, что причиной тому послужило снижение скорости ветра, из-за которого концентрация продуктов горения в воздухе снова возросла.
“Есть такое понятие как термический ветер, который днем разгоняет смог, а ночью движение воздушных масс не такой интенсивный, как днем, и концентрация в воздухе веществ, полученных в результате горения, становится вновь гораздо больше”, — объяснил мэр.
Городской голова снова призвал горожан закрыть окна, поскольку дышать таким воздухом действительно опасно.
По словам Кличко, специалисты прогнозируют, что ситуация нормализуется в ближайшие дни.
“Что касается того, насколько быстро мы можем это преодолеть. Прогнозируют, что через день уже направление ветра изменится. И я надеюсь, что наши пожарные смогут преодолеть этот вызов, который сейчас связан с пожарами возле Киева”, — сказал Кличко.
Названа причина чому в Києві знову найбрудніше повітря в світі
Кличко розповів, чому ввечері п'ятниці в столиці знову було зафіксовано найбрудніше в світі повітря.
Gepostet von Букви am Freitag, 17. April 2020
- Стоит отметить, что в Житомирской области в последние дни вспыхнули десятки пожаров. В ряде сел огонь уничтожил жилые дома, оставив людей без крыши над головой.
- Народные депутаты от “Европейской Солидарности” доставили помощь жителям сел в Житомирской области, которые пострадали из-за масштабных пожаров, уничтоживших дома и лесные массивы.