Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, почему вечером пятницы в столице снова был зафиксирован самый грязный в мире воздух.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Как сообщалось ранее, вечером четверга, 16 апреля, из-за пожаров в Киевской и Житомирской областях воздухе столицы были зафиксированы продукты горения. Горожан просили не открывать окна и не выходить из дома. Уровень задымленности был настолько высоким, что Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха.

Днем 17 апреля ситуация нормализовалась, но к вечеру столица Украины снова оказалась на первой строчке рейтинга самых загрязненных городов мира.

Кличко объяснил, что причиной тому послужило снижение скорости ветра, из-за которого концентрация продуктов горения в воздухе снова возросла.

“Есть такое понятие как термический ветер, который днем разгоняет смог, а ночью движение воздушных масс не такой интенсивный, как днем, и концентрация в воздухе веществ, полученных в результате горения, становится вновь гораздо больше”, — объяснил мэр.

Городской голова снова призвал горожан закрыть окна, поскольку дышать таким воздухом действительно опасно.

По словам Кличко, специалисты прогнозируют, что ситуация нормализуется в ближайшие дни.

“Что касается того, насколько быстро мы можем это преодолеть. Прогнозируют, что через день уже направление ветра изменится. И я надеюсь, что наши пожарные смогут преодолеть этот вызов, который сейчас связан с пожарами возле Киева”, — сказал Кличко.

Названа причина чому в Києві знову найбрудніше повітря в світі Кличко розповів, чому ввечері п'ятниці в столиці знову було зафіксовано найбрудніше в світі повітря. Gepostet von Букви am Freitag, 17. April 2020