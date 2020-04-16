Об этом гласят данные рейтинга компании IQ Air.

Рейтинг составила компания IQ Air Киев, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями по этому вопросу. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.

По состоянию на 23:05 четверга, 16 апреля, воздух Киева стал самым грязным в мире. Два китайских города Шэньян и Чэнду оказались “соседями” украинской столицы в рейтинге по загрязнению воздуха, Киев же возглавил рейтинг.

Киев обошел другие города мира с показателем загрязнения в 238 единиц (очень вредно для здоровья).

При этом такая ситуация в Киеве сложилась из-за облака дыма, которое образовалось в связи с частыми лестными пожарами в регионе в последнее время.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан просят не открывать окна и не выходить из дома.