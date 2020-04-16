Об этом гласят данные рейтинга компании IQ Air.
Рейтинг составила компания IQ Air Киев, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и решениями по этому вопросу. Также компания ведет постоянный мониторинг качества воздуха.
По состоянию на 23:05 четверга, 16 апреля, воздух Киева стал самым грязным в мире. Два китайских города Шэньян и Чэнду оказались “соседями” украинской столицы в рейтинге по загрязнению воздуха, Киев же возглавил рейтинг.
Киев обошел другие города мира с показателем загрязнения в 238 единиц (очень вредно для здоровья).
При этом такая ситуация в Киеве сложилась из-за облака дыма, которое образовалось в связи с частыми лестными пожарами в регионе в последнее время.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан просят не открывать окна и не выходить из дома.
- Напомним, лесной пожар на площади 20 га в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. 13 апреля в Чернобыльской зоне, где продолжалась ликвидация лесного пожара, пошел долгожданный дождь.
- По состоянию на утро 14 апреля в зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.
- К обеду вторника в Чернобыльской зоне отчуждения было обнаружено два новых очага возгорания.
- Утром 15 апреля сообщалось, что пожар в зоне Чернобыля не активен, тлеют пни и древесина.