Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.
“Сегодня состоялся второй, он же и финальный этап конкурса для отбора давальца на ОПЗ. В течение проведения конкурса члены Наблюдательного совета, которые уже уволены, и председатель Наблюдательного совета – Игнатовский, который еще в пути, создавали различные препятствия для срыва конкурса и пытались пролоббировать “своего” победителя”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида предоставила компания “Укрнефтебурение” – $77, за аммиак – $39,5.
“Поздравляю Михаила Бакуненко с победой. Официальный результат будет обнародован 10.03.20”, – добавил Щуриков.
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