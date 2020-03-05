В конкурсе на поставку давальческого сырья на Одесский припортовый завод победила компания "Укрнефтебурение".

Об этом сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

“Сегодня состоялся второй, он же и финальный этап конкурса для отбора давальца на ОПЗ. В течение проведения конкурса члены Наблюдательного совета, которые уже уволены, и председатель Наблюдательного совета – Игнатовский, который еще в пути, создавали различные препятствия для срыва конкурса и пытались пролоббировать “своего” победителя”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида предоставила компания “Укрнефтебурение” – $77, за аммиак – $39,5.

“Поздравляю Михаила Бакуненко с победой. Официальный результат будет обнародован 10.03.20”, – добавил Щуриков.