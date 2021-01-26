НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с «санкционным» нардепом Дубинским

Национальный банк Украины предупредил украинские банки о рисках, связанных с осуществлением финансовых операций с народным депутатом Александром Дубинским и другими лицами, которых правительство США внесло в санкционный список.

Об этом говорится в письме НБУ, которое есть в распоряжении #Букв.

Так, Соединенные Штаты Америки 11 января 2021 включили семь граждан Украины и четыре зарегистрированные в Украине медийные организации в санкционный список Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (OFAC SDN List).

В санкционный список попали экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат беглый Александр Онищенко, а также бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель, компании – ООО “Эра Медиа”, ИА “Онли Ньюз”, ООО “Скептик” и сайт NABULeaks, эт “связанные с депутатом Андреем Деркачем.

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В Национальном банке отметили следующее: “В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенных в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками”.

Дубинский и американские санкции

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.