Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

80-летняя конгрессмен одержала победу над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти – политик получила 216 голосов против 209 у ее оппонента.

Так, Пелоси занимает упомянутую должность уже четвертый раз. Она была спикером Конгресса предыдущего созыва, также с января 2007 года по январь 2011 года (110-го и 111-го созывов).

Our work #ForThePeople continues, even in the face of this unprecedented national crisis. Tune in as I swear in Members of the #117thCongress. https://t.co/ATx5aPEaWa — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 3, 2021

Новый состав Конгресса США, члены которого были избраны в ходе выборов в США в ноябре 2020 года, приступил к своим должностным обязанностям 3 января.

Как сообщает издание USA Today, в Вашингтоне уже готовятся к, возможно, самым массовым протестам сторонников Трампа 6 января (в частности, правоохранительные органы).

Предыдущие демонстрации часто сопровождали различные инциденты и стычки.

В соцсетях сообщение о митинге активно продвигают различные группы, поддерживающие Трампа (например, “#StopTheSteal”).

Служба национальных парков США уже получила три заявки на проведение акций протеста 6 января. Например, консервативная группа “Women for America First”, которая участвовала в организации ноябрьского марша “Million MAGA March”, запросила разрешение на проведение акции протеста на площади Freedom Plaza в Вашингтоне (ориентировочное количество участников – 5000).

Еще одна группа под названием “Коалиция 80 процентов” запросила разрешение для 10 000 протестующих в том же районе. Как отмечает издание, название группы “относится к примерно 80% избирателей Трампа, которые не верят, что Байден победил на выборах справедливо”.

В Сети появляются сообщения, что на протест также выйдут представители крайне правой, неофашистской организации “Proud Boys”, которая поддерживает Трампа.

Как известно, 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков.

Но голосование коллегии выборщиков – не последний шаг в конституционном процессе избрания президента США.

В соответствии с конституцией страны, результаты голосования коллегии еще должны быть утверждены Конгрессом США. Это должно произойти 6 января (на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса).