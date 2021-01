Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

80-летняя конгрессмен одержала победу над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти – политик получила 216 голосов против 209 у ее оппонента.

Так, Пелоси занимает упомянутую должность уже четвертый раз. Она была спикером Конгресса предыдущего созыва, также с января 2007 года по январь 2011 года (110-го и 111-го созывов).

Our work #ForThePeople continues, even in the face of this unprecedented national crisis. Tune in as I swear in Members of the #117thCongress. https://t.co/ATx5aPEaWa

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 3, 2021